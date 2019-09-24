В Украине до 27 сентября ожидается пожарная опасность

Пожарной опасности нет в Волынской и Черновицкой областях.

В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 24-27 сентября почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 25 сентября во многих рергіонах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.