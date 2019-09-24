В Украине сегодня будет прохладно и без осадков (карта)
В большинстве регионов температура не поднимется выше +15°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, тепло будет на юге и западе.
Погода на неделю: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +20°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 24 сентября - Феодоры преподобной. Осенняя Феодора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода). Федора - замочи хвост (мокро, дождь).
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Погода в Украине
- Винница+13°... +6°
- Днепр+15°... +3°
- Донецк+15°... +1°
- Житомир+14°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +4°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+13°... +6°
- Луганск+13°... 0°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+19°... +5°
- Николаев+21°... +9°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+12°... -2°
- Тернополь+18°... +4°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+14°... +6°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+19°... +7°