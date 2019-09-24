В Украине сегодня будет прохладно и без осадков (карта)

В большинстве регионов температура не поднимется выше +15°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, тепло будет на юге и западе.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°.

Прогноз на 24 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 сентября - Феодоры преподобной. Осенняя Феодора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода). Федора - замочи хвост (мокро, дождь).

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