В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность

16:13, 20 сентября 2019
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Пожарная опасность сохранится до 23 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 20-23 сентября почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, в воскресенье ожидается потепление.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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