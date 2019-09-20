В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность

Пожарная опасность сохранится до 23 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 20-23 сентября почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, в воскресенье ожидается потепление.