Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине

Ночью 21 сентября заморозки ожидаются почти по всей Украине.

На Украину надвигаются заморозки / tvc.ru

В течение 20-21 сентября в Украине ожидаются заморозки.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Ночью 20 сентября в Карпатах заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода.