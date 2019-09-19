Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Ночью 21 сентября заморозки ожидаются почти по всей Украине.
В течение 20-21 сентября в Украине ожидаются заморозки.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Ночью 20 сентября в Карпатах заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода.
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