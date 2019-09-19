Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине

14:30, 19 сентября 2019
281
0

Ночью 21 сентября заморозки ожидаются почти по всей Украине.

На Украину надвигаются заморозки / tvc.ru
На Украину надвигаются заморозки / tvc.ru

В течение 20-21 сентября в Украине ожидаются заморозки.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Ночью 20 сентября в Карпатах заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#заморозки
Читайте также
Ураган "Лорена" обрушился на Мексику Ураган "Лорена" обрушился на Мексику
Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени
В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
В Киеве началась метеорологическая осень В Киеве началась метеорологическая осень
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
62 %
762 мм
2.7 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять