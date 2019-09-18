Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Пожарной опасности нет в северных и Волынской областях.

Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 18-20 сентября почти по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18-20 сентября в Украине, кроме большинства районов северных и Волынской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал первый снег.