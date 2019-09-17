Температура воды в Днепре возле Киева опустилась ниже +20 градусов

Период с комфортной температурой воды длился 103 дня.

Температура воды в Днепре опуслилася ниже +20 градусов / Фото УНИАН

В воскресенье, 15 сентября, среднесуточная температура воды в Днепре возле Киеве опустилась ниже +20 градусов.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В этом году переход температуры воды через 20° в сторону повышения произошел 29 мая, то есть период с комфортной температурой воды длился 103 дня.

Максимальная температура воды достигла 27,8° 23 июня. Особенностью нынешнего лета было то, что глубокое похолодание в середине июля понизило температуру воды ниже 20 градусов на 6 дней

Метеорологи сообщают, что резкое похолодание, которое прогнозирует Украинский гидрометцентр, приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице.

Напомним, в среду, 18 сентября, в Украине похолодает и пройдут дожди.