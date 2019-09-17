Температура воды в Днепре возле Киева опустилась ниже +20 градусов
Период с комфортной температурой воды длился 103 дня.
В воскресенье, 15 сентября, среднесуточная температура воды в Днепре возле Киеве опустилась ниже +20 градусов.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В этом году переход температуры воды через 20° в сторону повышения произошел 29 мая, то есть период с комфортной температурой воды длился 103 дня.
Максимальная температура воды достигла 27,8° 23 июня. Особенностью нынешнего лета было то, что глубокое похолодание в середине июля понизило температуру воды ниже 20 градусов на 6 дней
Метеорологи сообщают, что резкое похолодание, которое прогнозирует Украинский гидрометцентр, приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице.
Напомним, в среду, 18 сентября, в Украине похолодает и пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+17°... +8°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+18°... +5°
- Симферополь+24°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+18°... +7°
- Черновцы+16°... +10°