Возле Багам формируется новый тропический шторм

Тропический шторм «Умберто» грозит перерасти в ураган.

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К Багамским островам приближается новый тропический шторм «Умберто», который в ближайшие дни может усилиться до уровня урагана.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на BBC.

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Шторм имеет максимальный устойчивый ветер 64 км/ч и движется с северо-западной части островов на север со скоростью около 10 км/ч. Ожидается, что он не будет приближаться к береговой линии США.

В некоторых районах Багамских островов «Умберто» может привести к 15 сантиметров осадков.

Спасатели опасаются, что сильный ветер, дождь и наводнение на Багамах могут помешать поискам пропавших людей вследствие урагана «Дориан».

Как сообщал УНИАН, в результате урагана «Дориан» на Багамских островах считаются пропавшими без вести около 1300 человек.