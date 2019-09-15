Возле Багам формируется новый тропический шторм
Тропический шторм «Умберто» грозит перерасти в ураган.
К Багамским островам приближается новый тропический шторм «Умберто», который в ближайшие дни может усилиться до уровня урагана.
Об этом сообщает Громадское со ссылкой на BBC.
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Шторм имеет максимальный устойчивый ветер 64 км/ч и движется с северо-западной части островов на север со скоростью около 10 км/ч. Ожидается, что он не будет приближаться к береговой линии США.
В некоторых районах Багамских островов «Умберто» может привести к 15 сантиметров осадков.
Спасатели опасаются, что сильный ветер, дождь и наводнение на Багамах могут помешать поискам пропавших людей вследствие урагана «Дориан».
Как сообщал УНИАН, в результате урагана «Дориан» на Багамских островах считаются пропавшими без вести около 1300 человек.
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