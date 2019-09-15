Возле Багам формируется новый тропический шторм

11:46, 15 сентября 2019
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Тропический шторм «Умберто» грозит перерасти в ураган.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

К Багамским островам приближается новый тропический шторм «Умберто», который в ближайшие дни может усилиться до уровня урагана.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на BBC.

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Шторм имеет максимальный устойчивый ветер 64 км/ч и движется с северо-западной части островов на север со скоростью около 10 км/ч. Ожидается, что он не будет приближаться к береговой линии США.

В некоторых районах Багамских островов «Умберто» может привести к 15 сантиметров осадков.

Спасатели опасаются, что сильный ветер, дождь и наводнение на Багамах могут помешать поискам пропавших людей вследствие урагана «Дориан».

Как сообщал УНИАН, в результате урагана «Дориан» на Багамских островах считаются пропавшими без вести около 1300 человек.

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Теги: #шторм#ураган
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