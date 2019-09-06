Жертвами наводнений в Судане стали 78 человек

Больше всего пострадал штат Белый Нил.

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78 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в Судане.

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В результате непогоды 78 человек погибли, 89 - ранены, при этом полностью разрушены более 40 тысяч домов, передает Синьхуа со ссылкой на Комиссию Судана по гуманитарной помощи.

В различных штатах страны от дождей и паводков пострадало свыше 65 тысяч семей. Больше всего пострадал штат Белый Нил, на который пришлось 45% всего нанесенного стране ущерба.

С начала августа на большинство штатов Судана обрушились проливные дожди, разрушившие многие дома и отрезавшие основные дороги страны.

Напомним, тропический шторм "Фернанд" 4 сентября обрушился на северо-восток Мексики.