Жертвами наводнений в Судане стали 78 человек

16:08, 6 сентября 2019
7
0

Больше всего пострадал штат Белый Нил.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

78 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в Судане. 

В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек

В результате непогоды 78 человек погибли, 89 - ранены, при этом полностью разрушены более 40 тысяч домов, передает Синьхуа со ссылкой на Комиссию Судана по гуманитарной помощи.

В различных штатах страны от дождей и паводков пострадало свыше 65 тысяч семей. Больше всего пострадал штат Белый Нил, на который пришлось 45% всего нанесенного стране ущерба. 

С начала августа на большинство штатов Судана обрушились проливные дожди, разрушившие многие дома и отрезавшие основные дороги страны.

Напомним, тропический шторм "Фернанд" 4 сентября обрушился на северо-восток Мексики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение#Судан
Читайте также
Ураган "Дориан" достиг побережья Северной и Южной Каролин Ураган "Дориан" достиг побережья Северной и Южной Каролин
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди
В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура днем до +24° В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура днем до +24°
Девять человек пропали без вести после схода оползня в Китае Девять человек пропали без вести после схода оползня в Китае
В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
66 %
753 мм
5.7 м/с
29 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять