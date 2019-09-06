Жертвами наводнений в Судане стали 78 человек
Больше всего пострадал штат Белый Нил.
78 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в Судане.
В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек
В результате непогоды 78 человек погибли, 89 - ранены, при этом полностью разрушены более 40 тысяч домов, передает Синьхуа со ссылкой на Комиссию Судана по гуманитарной помощи.
В различных штатах страны от дождей и паводков пострадало свыше 65 тысяч семей. Больше всего пострадал штат Белый Нил, на который пришлось 45% всего нанесенного стране ущерба.
С начала августа на большинство штатов Судана обрушились проливные дожди, разрушившие многие дома и отрезавшие основные дороги страны.
Напомним, тропический шторм "Фернанд" 4 сентября обрушился на северо-восток Мексики.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +11°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+25°... +10°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +8°
- Киев+23°... +12°
- Кировоград+24°... +14°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+23°... +14°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+28°... +13°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+24°... +10°
- Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:66 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:42
Закат19:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей