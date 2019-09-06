Ураган "Дориан" достиг побережья Северной и Южной Каролин

10:49, 6 сентября 2019
93
0

Ожидается, что "Дориан" может дойти до атлантического побережья Канады.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ураган "Дориан", жертвами которого на Багамах стали по меньшей мере 30 человек, добрался до побережья Северной и Южной Каролин.

В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек

Более 200 тысяч домовладений и предприятий остались без света. Власти штатов призывают жителей покинуть свои дома, передает Euronews со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Ожидается, что "Дориан" может дойти до атлантического побережья Канады, ослабнув к тому времени до первой категории и принеся с собой проливные дожди.

Напомним, тропический шторм "Фернанд" 4 сентября обрушился на северо-восток Мексики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#ураган#ураган Дориан
Читайте также
Ураган "Дориан" достиг побережья Северной и Южной Каролин Ураган "Дориан" достиг побережья Северной и Южной Каролин
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди
В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура днем до +24° В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура днем до +24°
Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек
Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
76 %
751 мм
5.6 м/с
29 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять