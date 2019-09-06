Ураган "Дориан" достиг побережья Северной и Южной Каролин

Ожидается, что "Дориан" может дойти до атлантического побережья Канады.

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Ураган "Дориан", жертвами которого на Багамах стали по меньшей мере 30 человек, добрался до побережья Северной и Южной Каролин.

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Более 200 тысяч домовладений и предприятий остались без света. Власти штатов призывают жителей покинуть свои дома, передает Euronews со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Ожидается, что "Дориан" может дойти до атлантического побережья Канады, ослабнув к тому времени до первой категории и принеся с собой проливные дожди.

Напомним, тропический шторм "Фернанд" 4 сентября обрушился на северо-восток Мексики.