Лето не отступает: 2 сентября в Украине будет сухо и жарко

Дожди возможны лишь в западных областях страны.

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В понедельник, 2 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса. Почти на всей территории страны ожидаются высокие температуры и солнце.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Завтра в Украине без осадков, лишь в западных областях днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью +12° - +17°, на побережье морей до +21°, в восточных областях местами +8° - +11°, днем +27° - +32°.

В Киеве 2 сентября ожидается солнечная и жаркая погода. Ночью температура воздуха составит +15° - +17 °, днем - +28° - +30°.

Как сообщал УНИАН, в первый день осени, 1 сентября, на всей территории Украины будет жарко и солнечно, с небольшой облачностью.