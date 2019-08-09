В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

10:46, 9 августа 2019
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Сообщения о жертвах не поступали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В провинции Денизли на юго-западе Турции 8 августа произошло землетрясение магнитудой 6,0.

У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Сообщения о жертвах к настоящему времени не поступали, передает Синьхуа со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.

Местные власти обнаружили некоторые повреждения в зданиях. По меньшей мере 100 домов были объявлены недосягаемыми в пострадавшем от землетрясения районе.

Напомним, во вторник, 8 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,4. 

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Теги: #землетрясение#Турция
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