В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сообщения о жертвах не поступали.
В провинции Денизли на юго-западе Турции 8 августа произошло землетрясение магнитудой 6,0.
У берегов Чили произошло мощное землетрясение
Сообщения о жертвах к настоящему времени не поступали, передает Синьхуа со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
Местные власти обнаружили некоторые повреждения в зданиях. По меньшей мере 100 домов были объявлены недосягаемыми в пострадавшем от землетрясения районе.
Напомним, во вторник, 8 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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