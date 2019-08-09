В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сообщения о жертвах не поступали.

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В провинции Денизли на юго-западе Турции 8 августа произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Сообщения о жертвах к настоящему времени не поступали, передает Синьхуа со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.

Местные власти обнаружили некоторые повреждения в зданиях. По меньшей мере 100 домов были объявлены недосягаемыми в пострадавшем от землетрясения районе.

Напомним, во вторник, 8 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,4.