Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра похолодает

13:31, 14 августа 2019
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Жаркая погода ожидается на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

Завтра похолодает на севере и западе Украины / УНИАН
Завтра похолодает на севере и западе Украины / УНИАН

В четверг, 15 августа, во многих областях Украины ожидается похолодание.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра в западных областях пройдут дожди, возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории Украины - сухая погода и высокая пожарная опасность. Ветер преимущественно южный, с сильными порывами на севере, в центральных областях и на Одесщине.

Жаркая погода ожидается в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Ожидается +30...+34 градуса.

На западе будет просто прохладно, +18...+23 градуса. В четверг в Житомирской области +20...+23 градуса, в Киевской области +23...+25 градусов, в Черниговской области +25...+27 градусов, в Сумской области +26...+31 градус.

В Киеве 15 августа температура спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый до сильного, южный ветер.

Напомним, в ночь на 14 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 5 областях.

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Теги: #погода#похолодание
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