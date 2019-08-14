Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра похолодает
Жаркая погода ожидается на юге, востоке и в большинстве центральных областей.
В четверг, 15 августа, во многих областях Украины ожидается похолодание.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, завтра в западных областях пройдут дожди, возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории Украины - сухая погода и высокая пожарная опасность. Ветер преимущественно южный, с сильными порывами на севере, в центральных областях и на Одесщине.
Жаркая погода ожидается в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Ожидается +30...+34 градуса.
На западе будет просто прохладно, +18...+23 градуса. В четверг в Житомирской области +20...+23 градуса, в Киевской области +23...+25 градусов, в Черниговской области +25...+27 градусов, в Сумской области +26...+31 градус.
В Киеве 15 августа температура спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый до сильного, южный ветер.
Напомним, в ночь на 14 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 5 областях.
Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+32°... +17°
- Донецк+31°... +16°
- Житомир+31°... +16°
- Запорожье+32°... +16°
- Ивано-Франковск+31°... +13°
- Киев+31°... +18°
- Кировоград+32°... +14°
- Луганск+32°... +16°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+33°... +16°
- Одесса+31°... +16°
- Полтава+33°... +17°
- Ровно+28°... +12°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+33°... +17°
- Тернополь+29°... +12°
- Харьков+33°... +18°
- Херсон+34°... +16°
- Хмельницкий+30°... +12°
- Черкассы+34°... +15°
- Чернигов+31°... +16°
- Черновцы+32°... +14°