В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима"

15:08, 9 августа 2019
41
0

9-10 августа тайфун принесет сильные дожди во многие регионы Китая.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Китае объявили "красное" предупреждение в связи с приближением тайфуна "Лекима".

На японский остров Кюсю обрушился тайфун

Ожидается, что тайфун обрушится на прибрежные районы провинции Чжэцзян 10 августа, передает Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.

Утром 9 августа эпицентр тайфуна "Лекима" находился примерно в 290 км к юго-востоку от города Вэньлин в провинции Чжэцзян. Максимальная скорость ветра достигает 209 км в час.

"Лекима" будет двигаться на северо-запад со скоростью около 13 км в час, постепенно теряя силу. Он выйдет на сушу в прибрежных районах провинции Чжэцзян в субботу утром.

9-10 августа тайфун принесет сильные дожди в провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу и Чжэцзян, а также город Шанхай.

Напомним, по меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме, еще девять пропали без вести.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Китай#шторм
Читайте также
Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0 В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
"Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области "Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области
В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото) В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото)
В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео) В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)
В Ривненской области пронесся смерч (видео) В Ривненской области пронесся смерч (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
53 %
748 мм
6.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять