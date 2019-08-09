В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима"
9-10 августа тайфун принесет сильные дожди во многие регионы Китая.
В Китае объявили "красное" предупреждение в связи с приближением тайфуна "Лекима".
На японский остров Кюсю обрушился тайфун
Ожидается, что тайфун обрушится на прибрежные районы провинции Чжэцзян 10 августа, передает Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.
Утром 9 августа эпицентр тайфуна "Лекима" находился примерно в 290 км к юго-востоку от города Вэньлин в провинции Чжэцзян. Максимальная скорость ветра достигает 209 км в час.
"Лекима" будет двигаться на северо-запад со скоростью около 13 км в час, постепенно теряя силу. Он выйдет на сушу в прибрежных районах провинции Чжэцзян в субботу утром.
9-10 августа тайфун принесет сильные дожди в провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу и Чжэцзян, а также город Шанхай.
Напомним, по меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме, еще девять пропали без вести.
Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+26°... +15°
- Кировоград+27°... +14°
- Луганск+31°... +15°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+28°... +18°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+26°... +14°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+26°... +13°
- Черновцы+28°... +16°