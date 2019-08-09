В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима"

9-10 августа тайфун принесет сильные дожди во многие регионы Китая.

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В Китае объявили "красное" предупреждение в связи с приближением тайфуна "Лекима".

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Ожидается, что тайфун обрушится на прибрежные районы провинции Чжэцзян 10 августа, передает Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.

Утром 9 августа эпицентр тайфуна "Лекима" находился примерно в 290 км к юго-востоку от города Вэньлин в провинции Чжэцзян. Максимальная скорость ветра достигает 209 км в час.

"Лекима" будет двигаться на северо-запад со скоростью около 13 км в час, постепенно теряя силу. Он выйдет на сушу в прибрежных районах провинции Чжэцзян в субботу утром.

9-10 августа тайфун принесет сильные дожди в провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу и Чжэцзян, а также город Шанхай.

Напомним, по меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме, еще девять пропали без вести.