Время ехать на море: народный синоптик спрогнозировал "хорошую погоду" на август-сентябрь

15:27, 10 августа 2019
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По словам народного синоптика, температура в конце лета и в начале осени будет комфортной.

Эксперт прогнозирует благоприятную для отдыха на море погоду / фото УНИАН
Эксперт прогнозирует благоприятную для отдыха на море погоду / фото УНИАН

В августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет способствовать отдыху на море.

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Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, передает «Обозреватель». По его словам, температура в конце лета и в начале осени будет комфортной – тепло, но не очень жарко.

"Кто хочет еще отдохнуть на море – пожалуйста. Температура до 17 августа (в Одесской области. – ред.) держится на уровне + 29... + 31 градус. И к концу месяца она на уровне + 26... 28 градусов", – рассказал Горбань.

"Но +35 или больше – такого уже в августе месяце не просчитывается", – сказал он.

По подсчетам Горбаня, благоприятные для отдыха синоптические условия на курортах Одесской области сохранятся и в сентябре.

"Сентябрь – можно еще отдыхать. На юге еще в сентябре будет хорошая погода", – заверил народный синоптик.

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Теги: #погода#Украина
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