Жара и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

14:28, 7 августа 2019
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Местами температура поднимется выше +30 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 8 августа, в Украине ожидается жаркая погода.

В Украине сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"8 августа в Украине ожидается, по ближайшей перспективе, пик температуры воздуха ожидается в четверг до +26...+33 градусов.

Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем (карта) несколько снизит градусы на Волыни, Ривненщине и Львовщине", - пишет она.

Этот же фронт обусловит кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. Вечером завтра дожди дойдут до Винницкой, Черкасской, Кропивницкого и районов области.

На востоке, юге и в центре будет без осадков. Кроме того, в четверг в Украине ожидается сильный ветер.

В Киеве 8 августа температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Вероятен локальный дождь с грозой.

Напомним, в конце текущей недели в Украину вернется жаркая погода.

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Теги: #погода#жара
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