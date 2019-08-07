Жара и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Местами температура поднимется выше +30 градусов.
В четверг, 8 августа, в Украине ожидается жаркая погода.
В Украине сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"8 августа в Украине ожидается, по ближайшей перспективе, пик температуры воздуха ожидается в четверг до +26...+33 градусов.
Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем (карта) несколько снизит градусы на Волыни, Ривненщине и Львовщине", - пишет она.
Этот же фронт обусловит кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. Вечером завтра дожди дойдут до Винницкой, Черкасской, Кропивницкого и районов области.
На востоке, юге и в центре будет без осадков. Кроме того, в четверг в Украине ожидается сильный ветер.
В Киеве 8 августа температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Вероятен локальный дождь с грозой.
Напомним, в конце текущей недели в Украину вернется жаркая погода.
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+30°... +17°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+28°... +17°
- Луганск+25°... +12°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+28°... +18°
- Николаев+27°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+30°... +19°