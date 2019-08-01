Климатологи подвели итоги прохладного июля в Киеве

15:32, 1 августа 2019
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Холоднее всего в столице было 11 июля, когда минимальная температура воздуха опускалась до +11,5°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве в июле температура воздуха была выше климатической нормы на полградуса.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°.

Среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8° и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.

Осадков в столице выпало 73 мм, что составило 83% климатической нормы.

Напомним, в пятницу, 2 августа, в большинстве областей Украины ожидается свежая погода, температура воздуха поднимется до +19...+25 градусов.

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Теги: #Киев#погода
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