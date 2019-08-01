Климатологи подвели итоги прохладного июля в Киеве
Холоднее всего в столице было 11 июля, когда минимальная температура воздуха опускалась до +11,5°.
В Киеве в июле температура воздуха была выше климатической нормы на полградуса.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°.
Среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8° и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.
Осадков в столице выпало 73 мм, что составило 83% климатической нормы.
Напомним, в пятницу, 2 августа, в большинстве областей Украины ожидается свежая погода, температура воздуха поднимется до +19...+25 градусов.
Погода в Украине
- Винница+23°... +13°
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- Донецк+21°... +12°
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