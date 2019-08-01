Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
Прохладнее всего завтра будет на севере и северо-востоке.
В пятницу, 2 августа, в большинстве областей Украины ожидается свежая погода, температура воздуха поднимется до +19...+25 градусов.
Жара больше не вернется: народный синоптик рассказал о погоде в Украине в августе
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В большинстве областей температура воздуха составит скромные +19...+25 градусов, на севере и северо-востоке местами +17...+22 градуса.
Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее, +25...+29 градусов. Но жара уже явно ослабнет", - пишет она.
По словам Диденко, завтра дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской областях.
В Киеве в пятницу пройдет дождь, температура +20...+22 градуса.
Напомним, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.
Погода в Украине
- Винница+23°... +14°
- Днепр+22°... +14°
- Донецк+22°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+21°... +14°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+18°... +13°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+17°... +12°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+20°... +13°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+18°... +13°
- Черновцы+25°... +16°