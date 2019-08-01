Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

13:01, 1 августа 2019
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Прохладнее всего завтра будет на севере и северо-востоке.

Завтра в Украине будет прохладно / УНИАН
Завтра в Украине будет прохладно / УНИАН

В пятницу, 2 августа, в большинстве областей Украины ожидается свежая погода, температура воздуха поднимется до +19...+25 градусов.

Жара больше не вернется: народный синоптик рассказал о погоде в Украине в августе

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В большинстве областей температура воздуха составит скромные +19...+25 градусов, на севере и северо-востоке местами +17...+22 градуса.

Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее, +25...+29 градусов. Но жара уже явно ослабнет", - пишет она.

По словам Диденко, завтра дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской областях.

В Киеве в пятницу пройдет дождь, температура +20...+22 градуса.

Напомним, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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