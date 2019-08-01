Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается в южных, большинстве восточных и центральных областей.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В четверг, 1 августа, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1 августа в южных, большинстве восточных и центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.