В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Во вторник, 30 июля, в акватории японского острова Хатидзе произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Подземные толчки были зафиксированы в 05:38 по местному времени. Эпицентр землетрясения, очаг которого находился на глубине 60 км, был зафиксирован в точке с координатами 32,54 градуса северной широты и 140,48 градусов восточной долготы, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, пять человек погибли и 12 пострадали в результате двух землетрясений на архипелаге Батанес, расположенного к северу от филиппинского острова Лусон.