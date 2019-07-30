В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

12:54, 30 июля 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 30 июля, в акватории японского острова Хатидзе произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Вблизи Афин произошло мощное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 05:38 по местному времени. Эпицентр землетрясения, очаг которого находился на глубине 60 км, был зафиксирован в точке с координатами 32,54 градуса северной широты и 140,48 градусов восточной долготы, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. 

Напомним, пять человек погибли и 12 пострадали в результате двух землетрясений на архипелаге Батанес, расположенного к северу от филиппинского острова Лусон. 

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Теги: #Япония#землетрясение
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