Более 30 человек погибли в результате схода оползня в Китае

15:07, 29 июля 2019
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13 числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползня в Китае погибли 38 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро

Оползень сошел вечером 23 июля в провинции Гуйчжоу, в результате чего 21 дом был погребен под толщей грунта, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

На месте происшествия было обнаружено в общей сложности 49 человек, 11 из них были доставлены в больницу, 38 человек погибли, еще 13 пропали без вести.

Напомним, девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров на Шри-Ланке.

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Теги: #погода#Китай#оползень
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