Более 30 человек погибли в результате схода оползня в Китае
13 числятся пропавшими без вести.
В результате схода оползня в Китае погибли 38 человек, 13 числятся пропавшими без вести.
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Оползень сошел вечером 23 июля в провинции Гуйчжоу, в результате чего 21 дом был погребен под толщей грунта, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
На месте происшествия было обнаружено в общей сложности 49 человек, 11 из них были доставлены в больницу, 38 человек погибли, еще 13 пропали без вести.
Напомним, девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров на Шри-Ланке.
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