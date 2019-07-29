Более 30 человек погибли в результате схода оползня в Китае

13 числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползня в Китае погибли 38 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Читайте также Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро

Оползень сошел вечером 23 июля в провинции Гуйчжоу, в результате чего 21 дом был погребен под толщей грунта, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

На месте происшествия было обнаружено в общей сложности 49 человек, 11 из них были доставлены в больницу, 38 человек погибли, еще 13 пропали без вести.

Напомним, девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров на Шри-Ланке.