Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

09:45, 29 июля 2019
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Пожарная опасность сохраняется почти по всей Украине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 29 июля, почти по всей Украине сохранится пожарная опасность чрезвычайного уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 июля в центральных, восточных, южных, Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 29 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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