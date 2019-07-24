Завтра украинцев ждет практически идеальная погода - синоптик

13:05, 24 июля 2019
198
0

В четверг в Украине будет умеренно тепло.

Завтра в Украине будет умеренно тепло / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине будет умеренно тепло / galleryua.com, viktort

В четверг, 25 июля, погода в Украине будет умеренно теплой, также ожидаются периодические дожди.

Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"У нас практически идеальная погода, периодические дожди и умеренное тепло", - пишет она.

Завтра кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке и в центре Украины. На западе дожди ожидаются локальными очагами.

На юге в четверг предполагается сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+26 градусов, на юге +25...+29 градусов.

В Киеве 25 июля вероятны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

Напомним, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +22° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +22°
Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта)
Центр Румынии накрыло мощное наводнение (видео) Центр Румынии накрыло мощное наводнение (видео)
Прогноз погоды на завтра: почти всю Украину зальют дожди (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: почти всю Украину зальют дожди (видеопрогноз)
Более 30 человек погибли в результате ударов молний в Индии Более 30 человек погибли в результате ударов молний в Индии
Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
71 %
752 мм
4.9 м/с
9 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять