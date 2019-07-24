Завтра украинцев ждет практически идеальная погода - синоптик
В четверг в Украине будет умеренно тепло.
В четверг, 25 июля, погода в Украине будет умеренно теплой, также ожидаются периодические дожди.
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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"У нас практически идеальная погода, периодические дожди и умеренное тепло", - пишет она.
Завтра кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке и в центре Украины. На западе дожди ожидаются локальными очагами.
На юге в четверг предполагается сухая солнечная погода.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+26 градусов, на юге +25...+29 градусов.
В Киеве 25 июля вероятны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.
Напомним, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+24°... +14°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+22°... +15°
- Кировоград+25°... +14°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+24°... +12°
- Харьков+26°... +15°
- Херсон+29°... +17°
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