Завтра украинцев ждет практически идеальная погода - синоптик

В четверг в Украине будет умеренно тепло.

Завтра в Украине будет умеренно тепло / galleryua.com, viktort

В четверг, 25 июля, погода в Украине будет умеренно теплой, также ожидаются периодические дожди.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"У нас практически идеальная погода, периодические дожди и умеренное тепло", - пишет она.

Завтра кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке и в центре Украины. На западе дожди ожидаются локальными очагами.

На юге в четверг предполагается сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+26 градусов, на юге +25...+29 градусов.

В Киеве 25 июля вероятны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

Напомним, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.