Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

09:40, 24 июля 2019
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Пожарная опасность сохраняется на юге, востоке и местами на западе Украины.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / фото ГСЧС

В среду, 24 июля, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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