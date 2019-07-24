Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Пожарная опасность сохраняется на юге, востоке и местами на западе Украины.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / фото ГСЧС

В среду, 24 июля, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также Прогноз погоды на завтра: почти всю Украину зальют дожди (видеопрогноз)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.