Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Пожарная опасность сохраняется на юге, востоке и местами на западе Украины.
В среду, 24 июля, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"24 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.
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