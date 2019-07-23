Дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Без осадков завтра будет лишь на юге Украины.
В среду, 24 июля, в большинстве регионов Украины пройдут дожди с грозами, без осадков будет только на юге.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, завтра осадки ожидаются практически во всех областях. Только южная часть Украины будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма есть вероятность дождя с грозой.
Температура воздуха 24 июля составит +23...+26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре ожидается +26...+30 градусов.
В Киеве в среду ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице +13...+16 градусов, днем +22...+25 градусов.
Напомним, во вторник, 23 июля, в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+23°... +15°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+32°... +15°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +13°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+26°... +12°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+21°... +13°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+30°... +15°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:87 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей