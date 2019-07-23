Дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

14:29, 23 июля 2019
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Без осадков завтра будет лишь на юге Украины.

Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН

В среду, 24 июля, в большинстве регионов Украины пройдут дожди с грозами, без осадков будет только на юге.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра осадки ожидаются практически во всех областях. Только южная часть Украины будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма есть вероятность дождя с грозой.

Температура воздуха 24 июля составит +23...+26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре ожидается +26...+30 градусов.

В Киеве в среду ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице +13...+16 градусов, днем +22...+25 градусов.

Напомним, во вторник, 23 июля, в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#дождь
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