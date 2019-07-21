В США из-за аномальной жары погибли шесть человек
Аномально жаркая погода стала причиной смерти людей в разных штатах.
Шесть человек погибли в трех штатах США из-за последствий аномальной жары.
Об этом сообщила телекомпания CBS в субботу, 20 июля.
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Четыре человека погибли в штате Мэриленд и еще двое в штатах Аризона и Арканзас.
В Нью-Йорке температура воздуха превысила 30 градусов тепла. В связи с этим была объявлена чрезвычайная ситуация.
Как сообщал УНИАН, июнь 2019 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Температура месяца составила 16,4 C, что почти на один градус выше средних значений XX века.
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