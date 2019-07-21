В США из-за аномальной жары погибли шесть человек

07:15, 21 июля 2019
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Аномально жаркая погода стала причиной смерти людей в разных штатах.

В Нью-Йорке из-за жары объявили чрезвычайную ситуацию / УНИАН
В Нью-Йорке из-за жары объявили чрезвычайную ситуацию / УНИАН

Шесть человек погибли в трех штатах США из-за последствий аномальной жары.

Об этом сообщила телекомпания CBS в субботу, 20 июля.

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Четыре человека погибли в штате Мэриленд и еще двое в штатах Аризона и Арканзас.

В Нью-Йорке температура воздуха превысила 30 градусов тепла. В связи с этим была объявлена чрезвычайная ситуация.

Как сообщал УНИАН, июнь 2019 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Температура месяца составила 16,4 C, что почти на один градус выше средних значений XX века.

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Теги: #США#жара
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