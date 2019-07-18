Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в день выборов

Местами ожидается до +33 градусов.

В день выборов в Украине будет жарко / УНИАН

Погода в Украине в день парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой, местами температура воздуха достигнет +33 градусов.

Читайте также Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +30° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, 21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре будет жарко, +28...+33 градуса, а на остальной территории +25...+30 градусов.

По прогнозу Диденко, завтра, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается +24...+28 градусов, на юге +26...+30 градусов, в западной части +23...+25 градусов.

Напомним, с 19 июля в Украине потеплеет, однако жаркая погода будет держаться недолго - уже на следующей неделе ожидается похолодание.