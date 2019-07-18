Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в день выборов
Местами ожидается до +33 градусов.
Погода в Украине в день парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой, местами температура воздуха достигнет +33 градусов.
Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +30° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, 21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре будет жарко, +28...+33 градуса, а на остальной территории +25...+30 градусов.
По прогнозу Диденко, завтра, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается +24...+28 градусов, на юге +26...+30 градусов, в западной части +23...+25 градусов.
Напомним, с 19 июля в Украине потеплеет, однако жаркая погода будет держаться недолго - уже на следующей неделе ожидается похолодание.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+23°... +13°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+20°... +13°
- Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
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