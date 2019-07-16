Жертвами наводнений в Индии стали около 50 человек

14:27, 16 июля 2019
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Более 4,4 млн людей пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Около 50 человек погибли, свыше 4,4 млн пострадали в результате наводнений в Индии, вызванных сильными дождями.

Юго-западный Китай пострадал от сильных ливней

28 из 33 районов штата Ассам в северо-восточной части Индии оказались охвачены наводнениями, в результате которых пострадали почти 2,6 млн человек, по меньшей мере 11 человек погибли, сообщает Xinhua

В штате Мизорам в результате стихийных бедствий пострадали свыше тысячи семей, 6 жителей погибли. 10 районов в восточном штате Бихар оказались затронуты наводнением, которое привело к бедствию более 1,8 млн человек и гибели как минимум 32 жителей.

Напомним, ураган "Барри" накрыл американский штат Луизиана. Сейчас он ослаб, и синоптики снова характеризуют его как сильный тропический шторм.

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Теги: #Индия#погода#наводнение
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