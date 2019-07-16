Еще немного померзнем: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Теплее всего завтра будет на юге Украины.

Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН

В среду, 17 июля, в большинстве регионов Украины сохранится умеренно теплая погода.

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Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы.

Теплее всего будет в южных регионах: до +26...+29 градусов. Теплая погода будет и на востоке Украины, но во время дождя временно будет свежеть.

В большинстве областей Украины в среду ожидается +20...+24 градуса, на западе +18...+22 градуса.

В Киеве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью +12...+14 градусов, днем до +21...+23 градусов.

По прогнозу Диденко, температура воздуха ощутимо повысится с 19-го июля.

Напомним, 16 июля в Украине ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и сильный ветер.