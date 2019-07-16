Еще немного померзнем: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Теплее всего завтра будет на юге Украины.
В среду, 17 июля, в большинстве регионов Украины сохранится умеренно теплая погода.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее информации, завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы.
Теплее всего будет в южных регионах: до +26...+29 градусов. Теплая погода будет и на востоке Украины, но во время дождя временно будет свежеть.
В большинстве областей Украины в среду ожидается +20...+24 градуса, на западе +18...+22 градуса.
В Киеве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью +12...+14 градусов, днем до +21...+23 градусов.
По прогнозу Диденко, температура воздуха ощутимо повысится с 19-го июля.
Напомним, 16 июля в Украине ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и сильный ветер.
Погода в Украине
- Винница+22°... +13°
- Днепр+24°... +14°
- Донецк+21°... +12°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+19°... +13°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +13°
- Черновцы+24°... +14°