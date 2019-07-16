В девяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность сохранится до 18 июля.
В течение ближайших дней в девяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"16-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 июля в Украине ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и сильный ветер.
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