В девяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:53, 16 июля 2019
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Пожарная опасность сохранится до 18 июля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней в девяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"16-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля в Украине ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и сильный ветер.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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