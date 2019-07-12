Семь человек погибли в результате схода оползня в Мексике

Двое детей были спасены и доставлены в больницу.

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Семеро членов одной семьи, среди которых 4 несовершеннолетних, погибли в результате схода оползня в центральной Мексике.

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Ливневые дожди привели к тому, что часть склона холма рухнула в населенном пункте Санто-Томас-Чаутла в 15 км от столицы мексиканского штата Пуэбла, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент случился примерно в 20:00 10 июля, когда в доме проходило семейное торжество, приуроченное к окончанию детьми начальной школы.

Отмечается, что двое детей были спасены и доставлены в больницу.

Из-за угрозы дальнейших ливней и оползней власти эвакуировали еще два дома, которые находятся на склоне холма вблизи узкой реки.

С июня по октябрь в Мексике продолжается сезон дождей.

Напомним, шесть человек погибли, еще девять госпитализированы в результате схода оползня на востоке Уганды.