В Италии выпал огромный град, есть пострадавшие (видео)

От непогоды страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

В Италии выпал гигантский град / фото facebook.com/pg/severeweatherEU

В центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал огромный град размером с апельсин.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

В частности, ранее на севере Италии в области Романия пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес убытки приморским городкам.

Больше всего от стихии пострадал городок Морской Милан в провинции Равенна на побережье Адриатического моря. Здесь в результате урагана повалены сотни деревьев, разбиты автомобили, разрушены многие постройки на пляже, пострадали здания ресторанов.

Сложная ситуация также в районе Римини, где сообщалось о локальных наводнениях после проливных дождей.

Ранее УНИАН сообщал, что в испанской провинции Наварра проливные дожди привели к наводнению, жертвой которой стал один человек.