В Испании один человек стал жертвой наводнения

13:02, 10 июля 2019
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В ряде регионов уровень опасности повышен до оранжевого.

Последствия наводнения в Испании / REUTERS
Последствия наводнения в Испании / REUTERS

В испанской провинции Наварра проливные дожди привели к наводнению, жертвой которго стал один человек.

Из-за наводнений в лагере беженцев в Бангладеш 2700 человек были вынуждены покинуть свои жилища

Спасатели обнаружили тело водителя в машине, снесенной потоком с дороги, передает Euronews

В ряде регионов уровень опасности повышен до оранжевого. Из-за ливней и града перекрыты автомагистрали.

Городок Тафалья в Наварре около суток оставался отрезанным от мира из-за стремительного разлива местной реки. За несколько часов уровень воды поднялся с 11 сантиметров до 4 метров. После того как вода отступила, жители начали заниматься приведением в порядок улиц и заполненных грязью домов и магазинов.

Напомним, проливной дождь затопил Вашингтон (округ Колумбия) и его пригороды в штатах Мэриленд и Вирджиния.

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Теги: #наводнение#Испания
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