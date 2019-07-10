В Испании один человек стал жертвой наводнения

В ряде регионов уровень опасности повышен до оранжевого.

Последствия наводнения в Испании / REUTERS

В испанской провинции Наварра проливные дожди привели к наводнению, жертвой которго стал один человек.

Читайте также Из-за наводнений в лагере беженцев в Бангладеш 2700 человек были вынуждены покинуть свои жилища

Спасатели обнаружили тело водителя в машине, снесенной потоком с дороги, передает Euronews.

В ряде регионов уровень опасности повышен до оранжевого. Из-за ливней и града перекрыты автомагистрали.

Городок Тафалья в Наварре около суток оставался отрезанным от мира из-за стремительного разлива местной реки. За несколько часов уровень воды поднялся с 11 сантиметров до 4 метров. После того как вода отступила, жители начали заниматься приведением в порядок улиц и заполненных грязью домов и магазинов.

Напомним, проливной дождь затопил Вашингтон (округ Колумбия) и его пригороды в штатах Мэриленд и Вирджиния.