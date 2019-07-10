В Испании один человек стал жертвой наводнения
В ряде регионов уровень опасности повышен до оранжевого.
В испанской провинции Наварра проливные дожди привели к наводнению, жертвой которго стал один человек.
Из-за наводнений в лагере беженцев в Бангладеш 2700 человек были вынуждены покинуть свои жилища
Спасатели обнаружили тело водителя в машине, снесенной потоком с дороги, передает Euronews.
В ряде регионов уровень опасности повышен до оранжевого. Из-за ливней и града перекрыты автомагистрали.
Городок Тафалья в Наварре около суток оставался отрезанным от мира из-за стремительного разлива местной реки. За несколько часов уровень воды поднялся с 11 сантиметров до 4 метров. После того как вода отступила, жители начали заниматься приведением в порядок улиц и заполненных грязью домов и магазинов.
Напомним, проливной дождь затопил Вашингтон (округ Колумбия) и его пригороды в штатах Мэриленд и Вирджиния.
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