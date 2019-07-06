В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)
Штормовое предупреждение распространяется на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.
Сегодня, 6 июля, в южных и восточных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
"6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/сек. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение распространяется на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.
Как сообщал УНИАН, на этих выходных в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
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