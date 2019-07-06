В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)

Штормовое предупреждение распространяется на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.

В некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Сегодня, 6 июля, в южных и восточных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/сек. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение распространяется на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.

карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, на этих выходных в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30°.