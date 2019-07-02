Киевлян завтра ждет облачная погода, температура до +25°
Ночью столбики термометров опустятся до +12°.
По данным УНИАН Погода, завтра в столице наконец спадет жара. Температура максимально поднимется до +25°, осадков не ожидается.
Оранжевый уровень опасности: в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение (видео)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, жителей столицы ждет комфортная погода без осадков. Температура днем +21°...+25°, ночью столбики термометров опустятся до +12°. Ветер западный до 6 м/с.
Солнце в Киеве 3 июля встанет в 4:51, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, завтра почти по всей Украине без осадков, температура до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+34°... +17°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+38°... +22°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+33°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+29°... +19°
Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:65 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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