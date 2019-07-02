Киевлян завтра ждет облачная погода, температура до +25°

Ночью столбики термометров опустятся до +12°.

Завтра киевлян ждет хорошая погода / фото УНИАН

По данным УНИАН Погода, завтра в столице наконец спадет жара. Температура максимально поднимется до +25°, осадков не ожидается.

Читайте также Оранжевый уровень опасности: в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение (видео)

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, жителей столицы ждет комфортная погода без осадков. Температура днем +21°...+25°, ночью столбики термометров опустятся до +12°. Ветер западный до 6 м/с.

Солнце в Киеве 3 июля встанет в 4:51, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, завтра почти по всей Украине без осадков, температура до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.