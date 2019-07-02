В Польше в результате землетрясения погибли трое людей (видео)
Еще шестеро человек получили травмы различной степени.
В польском городе Катовице из-за землетрясения завалило шахту
В Польше три человека стали жертвами землетрясения, произошедшего в городе Катовице. Подземные толчки вызвали обвал в шахте, в результате чего погибли трое горняков.
В Индии из-за сильным ливней погибли 27 человек (фото, видео)
Еще шестеро получили травмы различной степени, один из шахтеров находится сейчас в критическом состоянии, говорится в сюжете ТСН.
Трагедия произошла 1 июля. Первые подземные толчки магнитудой 2,6 по шкале Рихтера почувствовали после обеда накануне.
На момент удара стихии горняки как раз копали тоннель. Части удалось выбраться из-под завалов самостоятельно. Остальным понадобилась помощь.
Как сообщал УНИАН, в конце июня более 240 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Китае.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+34°... +17°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+38°... +22°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+29°... +19°
Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:62 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей
- 13:58 Жара в Европе отступает