В Польше в результате землетрясения погибли трое людей (видео)

14:09, 2 июля 2019
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Еще шестеро человек получили травмы различной степени.

В Польше три человека стали жертвами землетрясения, произошедшего в городе Катовице. Подземные толчки вызвали обвал в шахте, в результате чего погибли трое горняков.

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Еще шестеро получили травмы различной степени, один из шахтеров находится сейчас в критическом состоянии, говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла 1 июля. Первые подземные толчки магнитудой 2,6 по шкале Рихтера почувствовали после обеда накануне.

На момент удара стихии горняки как раз копали тоннель. Части удалось выбраться из-под завалов самостоятельно. Остальным понадобилась помощь.

Как сообщал УНИАН, в конце июня более 240 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Китае.

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Теги: #землетрясение#Польша
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