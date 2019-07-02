Сегодня в столице без осадков, температура до +28°

Температура ночью опустится до +17°.

Сегодня в Киеве тепло и без осадков / фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, сегодня, 2 июля, в Киеве будет облачная погода без осадков. Температура поднимется до +28°.

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Прогноз погоды в Киеве. Сегодня днем столбики термометров в столице поднимутся до +28°, ночью температура опустится до +17°. Ветер северный 4,6 м/сек.

Солнце в Киеве сегодня встало в 4:50, закат будет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, сегодня в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода до +38°.

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