Сегодня в столице без осадков, температура до +28°
Температура ночью опустится до +17°.
По данным Погода УНИАН, сегодня, 2 июля, в Киеве будет облачная погода без осадков. Температура поднимется до +28°.
Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений
Прогноз погоды в Киеве. Сегодня днем столбики термометров в столице поднимутся до +28°, ночью температура опустится до +17°. Ветер северный 4,6 м/сек.
Солнце в Киеве сегодня встало в 4:50, закат будет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, сегодня в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода до +38°.
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- Винница+29°... +16°
- Днепр+36°... +20°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+28°... +15°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
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- Черкассы+31°... +17°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+29°... +19°
Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:56 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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