Завтра в Киеве ожидается дождь с грозой, температура до +29
Ночью столбики термометров покажут +15°.
По данным УНИАН Погода, завтра в Киеве ожидается теплая погода, днем вероятен дождь с грозой.
Погода в Киеве на завтра
На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура днем в столице поднимется до +29°, ночью столбики термометров покажут +15°. Днем пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный, до 6,8 м/сек.
Солнце в Киеве 27 июня взойдет в 4.48, а зайдет в 21.13.
Как сообщал УНИАН, в большинстве областей завтра пройдут дожди, температура до +36°.
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- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+30°... +18°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+31°... +18°
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Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
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