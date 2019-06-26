Завтра в Киеве ожидается дождь с грозой, температура до +29

Ночью столбики термометров покажут +15°.

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По данным УНИАН Погода, завтра в Киеве ожидается теплая погода, днем вероятен дождь с грозой.

Погода в Киеве на завтра

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По прогнозам синоптиков, температура днем в столице поднимется до +29°, ночью столбики термометров покажут +15°. Днем пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный, до 6,8 м/сек.

Солнце в Киеве 27 июня взойдет в 4.48, а зайдет в 21.13.

Как сообщал УНИАН, в большинстве областей завтра пройдут дожди, температура до +36°.

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