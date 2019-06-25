Синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца июня: придет ли похолодание
Дождь, который накроет всю Украину, ожидается 28-29 июня.
В Украине после жаркого начала лета наступит существенное похолодание, дневная температура понизится на 5-7 градусов.
В южных областях Украины объявлено штормовое предупреждение (видео)
Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.
По словам народного синоптика, в ближайшие дни циклон принесет дожди в Киевскую области и центральные регионы Украины.
"Но обложной дождь, который накрывает всю Украину, ожидается 28-29 июня. Он даст понижение температуры на 5-7 градусов", – отметил Горбань.
По его словам, температура в эти дни на юге дойдет до +26…+27, а по центру снизится до +20…+21.
Как сообщала Погода УНИАН, завтра в Украине сохранится жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +34°.
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