В России спустя 100 лет сна проснулся вулкан Райкоке (фото)
Шлейф пепла растянулся на 920 километров над Тихим океаном.
Вулкан Райкоке с острова Центральных Курил в Сахалинской области произвёл вулканические взрывы через сотню лет после последнего извержения.
Снятое с самолета извержение вулкана вызвало восторг у пользователей сети (видео)
Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщили в лаборатории геотермии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"По данным Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения сильное эксплозивное извержение вулкана Райкоке согласно спутниковым данным Himawari-8 началось 21 июня в 18-05. С этого времени и до 18-30 было зафиксировано 6 вулканических взрывов на высоту от 10 до 13 километров. К 4-30 утра следующего дня пепловый шлейф имел протяжённость в 920 километров, в основном на восток", – сообщили сотрудники лаборатории.
Астронавтам NASA удалось зафиксировать извержение вулкана из космоса.
Как сообщал УНИАН, 11 июня в Индонезии началось извержение вулкана Синабунг.
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