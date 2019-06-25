В России спустя 100 лет сна проснулся вулкан Райкоке (фото)

14:31, 25 июня 2019
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Шлейф пепла растянулся на 920 километров над Тихим океаном.

В России впервые за 100 лет проснулся вулкан Райкоке / фото NASA EARTH
В России впервые за 100 лет проснулся вулкан Райкоке / фото NASA EARTH

Вулкан Райкоке с острова Центральных Курил в Сахалинской области произвёл вулканические взрывы через сотню лет после последнего извержения.

Снятое с самолета извержение вулкана вызвало восторг у пользователей сети (видео)

Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщили в лаборатории геотермии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"По данным Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения сильное эксплозивное извержение вулкана Райкоке согласно спутниковым данным Himawari-8 началось 21 июня в 18-05. С этого времени и до 18-30 было зафиксировано 6 вулканических взрывов на высоту от 10 до 13 километров. К 4-30 утра следующего дня пепловый шлейф имел протяжённость в 920 километров, в основном на восток", – сообщили сотрудники лаборатории.

Астронавтам NASA удалось зафиксировать извержение вулкана из космоса.

фото NASA EARTH
фото NASA EARTH

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Индонезии началось извержение вулкана Синабунг.

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Теги: #Россия#вулкан
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