В Китае от сильных ливней пострадали более 28 тысяч человек

13:37, 25 июня 2019
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Проливной дождь обрушился на юг Китая 22 июня и продлился несколько дней.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Один человек погиб и еще более 28 тысяч человек пострадали от проливных дождей, начавшихся с 22 июня в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Об этом сообщил департамент по управлению чрезвычайными ситуациями автономного района, передает "Синьхуа".

На юге Китая жертвами непогоды стали 49 человек

Наводнения, вызванные ливнями, затронули 17 районов в городах Лючжоу, Гуйлинь, Хэчжоу и Хэчи. В 12 городах и районах автономного района шли проливные дожди.

От стихии в разной степени пострадало более 28 тысяч местных жителей.

По сообщению метеорологической службы автономного района, 22 июня примерно в 8 часов вечера на северные районы Гуанси обрушились ливни, которые затем распространились на юг и охватили весь автономный район в течение двух последующих дней.

Метеорологическая служба заявила, что дождь почти прекратился утром в понедельник.

По сообщению местной электросетевой компании, к 16:00 в понедельник энергоснабжение было восстановлено у большинства из 113,5 тысяч домохозяйств, которые находились без электроэнергии из-за стихии.

Как сообщал УНИАН, 17 июня на юге Китая произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 240 тысяч людей.

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Теги: #Китай#ливень
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