В Китае от сильных ливней пострадали более 28 тысяч человек

Проливной дождь обрушился на юг Китая 22 июня и продлился несколько дней.

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Один человек погиб и еще более 28 тысяч человек пострадали от проливных дождей, начавшихся с 22 июня в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Об этом сообщил департамент по управлению чрезвычайными ситуациями автономного района, передает "Синьхуа".

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Наводнения, вызванные ливнями, затронули 17 районов в городах Лючжоу, Гуйлинь, Хэчжоу и Хэчи. В 12 городах и районах автономного района шли проливные дожди.

От стихии в разной степени пострадало более 28 тысяч местных жителей.

По сообщению метеорологической службы автономного района, 22 июня примерно в 8 часов вечера на северные районы Гуанси обрушились ливни, которые затем распространились на юг и охватили весь автономный район в течение двух последующих дней.

Метеорологическая служба заявила, что дождь почти прекратился утром в понедельник.

По сообщению местной электросетевой компании, к 16:00 в понедельник энергоснабжение было восстановлено у большинства из 113,5 тысяч домохозяйств, которые находились без электроэнергии из-за стихии.

Как сообщал УНИАН, 17 июня на юге Китая произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 240 тысяч людей.