Синоптик рассказала о причинах аномальной жары в Украине

15:31, 19 июня 2019
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В Киеве температура воздуха превышает норму почти на 9 градусов.

В Украине установилась аномально жаркая погода / УНИАН
В Украине установилась аномально жаркая погода / УНИАН

В Украине сейчас установилась высокая даже для лета температура. 

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Об этом "Апострофу" рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, в Киеве температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы, а у нас 9. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса - это аномалия", - отмечает Балабух.

По ее словам, сейчас в Украине довольно высокие температуры ночью - выше 20 градусов, то есть в стране наблюдаются "тропические ночи".

Синоптик также рассказала, что на рост температуры влияют два фактора.

"Мы видим изменение атмосферной циркуляции, которое и приводит к повышению температуры воздуха. В данном случае у нас в течение довольно длительного периода наблюдается антициклональная - безоблачная - погода. Плюс, приходит теплый воздух с южных широт. Эти два фактора и влияют на температуру воздуха", - рассказала Балабух. 

Напомним, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.

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Теги: #погода#жара
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