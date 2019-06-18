Синоптики предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины

11:56, 18 июня 2019
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В горных районах существует угроза образования локальных селевых потоков.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В ближайшие дни на реках Украине ожидаются подъемы уровней воды.

Дожди подтопили сотни дворов во Львовской и Херсонской областях

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 18 июня ожидаются быстротекущие повышения уровней воды по Закарпатской области в местах прохождения значительных дождей и сильных ливней. В горных районах существует угроза образования локальных селевых потоков.

В течение 18-19 июня в бассейнах Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 17 июня. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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Теги: #погода
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