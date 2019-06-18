Синоптики предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины
В горных районах существует угроза образования локальных селевых потоков.
В ближайшие дни на реках Украине ожидаются подъемы уровней воды.
Дожди подтопили сотни дворов во Львовской и Херсонской областях
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 18 июня ожидаются быстротекущие повышения уровней воды по Закарпатской области в местах прохождения значительных дождей и сильных ливней. В горных районах существует угроза образования локальных селевых потоков.
В течение 18-19 июня в бассейнах Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 17 июня. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.
Напомним, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +18°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+31°... +16°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+26°... +16°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+29°... +18°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+31°... +20°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+26°... +16°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+27°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:82 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей