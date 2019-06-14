Ночь на 14 июня в Киеве была самой жаркой с 1927 года
Температура воздуха не опустилась ниже +20,1°.
Ночь на 14 июня в Киеве была самой жаркой с 1927 года, температура воздуха не опустилась ниже +20,1°.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В обсерватории отмечают, что температурный фон в столице превышает климатическую норму на 9°, из-за чегод этот рекорд вряд ли будет последним для июня.
Напомним, на выходных в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
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