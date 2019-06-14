Ночь на 14 июня в Киеве была самой жаркой с 1927 года

15:30, 14 июня 2019
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Температура воздуха не опустилась ниже +20,1°.

Ночь на 14 июня в Киеве повторила температурный рекорд / УНИАН
Ночь на 14 июня в Киеве повторила температурный рекорд / УНИАН

Ночь на 14 июня в Киеве была самой жаркой с 1927 года, температура воздуха не опустилась ниже +20,1°.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории отмечают, что температурный фон в столице превышает климатическую норму на 9°, из-за чегод этот рекорд вряд ли будет последним для июня.

Напомним, на выходных в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

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Теги: #Киев#погода#рекорд
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