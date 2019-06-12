Жаркий июнь установил два температурных рекорда в Киеве

Две ночи подряд в столице были рекордно теплыми.

В Киеве установилась рекордная жара / УНИАН

Ночь 11 июня в Киеве была самой теплой с 1881 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра не опустился ниже +20,2°, что на 0,3° выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение 2009 года и составила +25,8°.

Ночью 12 июня температура ночью не опустилась ниже +21,3°, а это значит, что предыдущее рекордное значение +20,2° 1957 года было превышено на 1,1°.

Напомним, в Киеве из-за жаркой погоды установили рамки с распылителями воды.