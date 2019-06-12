В Киеве из-за жары установили рамки с распылителями воды (видео)

Ожидается, что сегодня в столице температура поднимется до +33 градусов.

В Киеве установили рамки с распылителями воды / скриншот ТСН

В Киеве из-за жаркой погоды установили рамки с распылителями воды.

Дневная температура по всей Украине 12 июня пересечет отметку в +30. На востоке,юге и в центре +34 в тени, говорится в сюжете ТСН.

В Киеве температура поднимется до +33 градусов.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Украине будет жарко, температура воздуха днем составит +30...+35 градусов.