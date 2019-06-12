Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

До 17 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 12-13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, 13 июня также и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайный, на остальной территории Украины - высокий уровень пожарной опасности. В течение 14-17 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать на всей территории Украины.

Напомним, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.