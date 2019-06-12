Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.
До 17 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 12-13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, 13 июня также и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайный, на остальной территории Украины - высокий уровень пожарной опасности. В течение 14-17 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать на всей территории Украины.
Напомним, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+33°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+32°... +19°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+35°... +21°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+33°... +21°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+32°... +20°
- Чернигов+32°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:62 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей