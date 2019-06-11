В Украине сегодня без осадков, местами жара до +33° (карта)

08:04, 11 июня 2019
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По всей стране сегодня будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / pixabay.com
В Украине сегодня будет жарко / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°. 

Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +33°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +31°.

В северных областях солнечно, температура до +31°. В центре без осадков, температура до +32°.

Прогноз на 11 июня / УНИАН
Прогноз на 11 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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