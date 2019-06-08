В Одесской области выпал град в форме шипов (фото)
Фотографиями градин очевидцы делятся в соцсетях.
Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Одесской области. Так, на днях в Арцизском районе выпал град довольно устрашающей формы.
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Фотографиями градин очевидцы делятся в соцсетях. Льдинки не круглые, как обычно, а с шипами, похожие на кристаллы, пишет "Думская".
Некоторые достигали четырех сантиметров в диаметре. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщал УНИАН, в Украине объявили штормовое предупреждение на 8 июня.
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