В Одесской области выпал град в форме шипов (фото)

12:34, 8 июня 2019
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Фотографиями градин очевидцы делятся в соцсетях.

В Одесской области выпал град с шипами / Фото: «Арцизская беседка»
В Одесской области выпал град с шипами / Фото: «Арцизская беседка»

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Одесской области. Так, на днях в Арцизском районе выпал град довольно устрашающей формы.

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Фотографиями градин очевидцы делятся в соцсетях. Льдинки не круглые, как обычно, а с шипами, похожие на кристаллы, пишет "Думская".

Некоторые достигали четырех сантиметров в диаметре. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, в Украине объявили штормовое предупреждение на 8 июня.

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Теги: #Одесская область#Град
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