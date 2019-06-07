В Украине объявили штормовое предупреждение на 8 июня

16:19, 7 июня 2019
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По всей Украине завтра ожидаются грозы.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

В субботу, 8 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"8 июня в Украине грозы, днем в большинстве западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области вследствие сильного ливня, который прошел после обеда 6 июня, река Дерелуй вышла из берегов, затопив улицы села Великий Кучуров Сторожинецкого района.

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Теги: #погода#Гроза#штормовое предупреждение
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