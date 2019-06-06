На Португалию, Испанию и Францию надвигается шторм "Мигель"

12:55, 6 июня 2019
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Порывы ветра могут достигать 110 км/ч.

На Пиренейский полуостров надвигается шторм / Flickr, Traveltipy
На Пиренейский полуостров надвигается шторм / Flickr, Traveltipy

Шторм "Мигель" приближается к Пиренейскому полуострову.

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Ожидается, что 6 мая он затронет север Португалии, северо-запад Испании и запад Франции, передает Stormnews.

Порывы ветра могут достигать 110 км/ч. Метеорологи отмечают, что подобное явление является необычным для этого времени года.

Напомним, юго-восток Австралии продолжает страдать от непогоды. Так, в штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям

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Теги: #погода#шторм#Франция
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