На Португалию, Испанию и Францию надвигается шторм "Мигель"
Порывы ветра могут достигать 110 км/ч.
Шторм "Мигель" приближается к Пиренейскому полуострову.
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Ожидается, что 6 мая он затронет север Португалии, северо-запад Испании и запад Франции, передает Stormnews.
Порывы ветра могут достигать 110 км/ч. Метеорологи отмечают, что подобное явление является необычным для этого времени года.
Напомним, юго-восток Австралии продолжает страдать от непогоды. Так, в штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям
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